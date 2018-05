Fußball-WM schiebt russische Wirtschaft nur kurz an

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wird der dortigen Wirtschaft nach Einschätzung der Ratingagentur Moody's keinen nachhaltigen Impuls geben. "Angesichts der begrenzten Dauer der Fußball-WM und der sehr großen Wirtschaftskraft des Landes sehen wir auf nationaler Ebene nur sehr begrenzte wirtschaftliche Auswirkungen", so Moody's am Donnerstag. Diese dürften auch nur "von kurzer Dauer sein".

SN/APA (AFP)/MLADEN ANTONOV Die Baubranche profitierte bereits vom Bau der großen Stadien