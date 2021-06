G7 einigen sich auf weltweite Mindeststeuer von 15 Prozent

Große Digitalkonzerne wie Apple oder Google sollen nach dem Willen der führenden Industrienationen künftig weltweit mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Nach jahrelangen Verhandlungen einigten sich die Finanzminister der G7-Staaten am Samstag in London auf eine globale Steuerreform. Neben der Mindeststeuer von 15 Prozent soll auch sichergestellt werden, dass Großkonzerne künftig dort Steuern zahlen, wo sie ihre Umsätze machen, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der G7.

SN/APA/POOL/HENRY NICHOLLS G7-Finanzminister in London: 15 Prozent Mindeststeuer