Gallone Benzin kostet in USA erstmals mehr als fünf Dollar

In den USA ist der Preis für eine Gallone Benzin (knapp 3,8 Liter) an den Zapfsäulen erstmals im landesweiten Durchschnitt auf über fünf Dollar gestiegen. Das geht aus am Samstag veröffentlichten Daten des Automobilclubs AAA hervor. Demnach kostete bleifreies Normalbenzin am 11. Juni im Schnitt 5,004 Dollar pro Gallone. Am Vortag waren es 4,986 Dollar.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/B US-Amerikaner staunen nicht schlecht

Die derzeit rasant anziehende Inflation macht sich wie in Österreich auch in den USA für Verbraucher unter anderem an den Tankstellen besonders bemerkbar.