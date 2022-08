Gaslieferungen über Nord Stream 1 gestoppt

Wie angekündigt ist die Gaslieferung über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland am frühen Mittwochmorgen gestoppt worden. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte angekündigt, dass die Lieferungen über die wichtigste Route nach Deutschland für russisches Gas wegen Wartungsarbeiten vorübergehend eingestellt werden. Demnach sollen die Lieferungen am Samstag wieder aufgenommen werden. Für Deutschland ist der Stopp technisch nicht nachvollziehbar.

Laut Website der Nord Stream AG floss in der Stunde von 3.00 bis 4.00 Uhr keine nennenswerte Menge mehr. Bereits in der Stunde davor war die Menge demnach gesunken. Zuletzt kamen über die Pipeline nur noch etwa 20 Prozent der maximal möglichen Menge. Nach Aussage Gazproms gibt es auch dafür technische Gründe, was unter anderem die deutsche Regierung anzweifelt.

Bereits im Juli war die Gaslieferung durch Nord Stream 1 mehrere Tage lang eingestellt worden - damals allerdings wegen alljährlicher Wartungsarbeiten, die die Nord Stream AG als Betreibergesellschaft langfristig angekündigt hatte.