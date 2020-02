EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will, dass Europa in Schlüsselbereichen der Digitalisierung eine Vorreiterrolle übernimmt.



Gastkommentar SN

Was Technik angeht, bin ich Optimistin. In der Medizin rettet Technik Leben und lässt Wunder Wirklichkeit werden. Einst waren Antibiotika und Röntgenstrahlen revolutionäre Entdeckungen. Heute ermöglicht die Digitalisierung präzisere Krebsdiagnosen und individuelle Behandlungen. All das passiert täglich in Europa, und ...