Gazprom kommt in EU-Kartellverfahren glimpflich davon

Im Kartellverfahren der EU-Kommission gegen Gazprom ist der russische Energieriese glimpflich davon gekommen. Die Kommission habe eine einvernehmliche Einigung mit Gazprom getroffen, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag in Brüssel. Der Konzern, der mehrheitlich in der Hand des russischen Staates ist, entgeht so einer empfindlichen Strafe.

Vestager sieht Hindernisse beseitigt