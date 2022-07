Gazprom stellt Weiterbetrieb von Nord Stream 1 in Frage

Der russische Gaskonzern Gazprom hat den Weiterbetrieb von Nord Stream 1 vor dem Hintergrund der Reparatur einer dafür notwendigen Turbine in Kanada in Frage gestellt. Gazprom habe bisher keine schriftliche Bestätigung, dass die reparierte Turbine aus Kanada dem für die Installation verantwortlichen Unternehmen Siemens geliefert werde, erklärte der russische Gaskonzern am Mittwoch. "Unter diesen Umständen" könne Gazprom den künftigen Betrieb der Leitung nicht garantieren.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Gazprom erhöht den Druck auf den Westen