Geldwäscheskandal in Australien bringt Westpac-Chef zu Fall

Der riesige Geldwäscheskandal in Australien hat erneut den Chef einer Großbank in die Knie gezwungen. Westpac-Boss Brian Hartzer kündigte am Dienstag seinen Rücktritt an, nachdem er nur einen Tag zuvor die Verwicklung des zweitgrößten australischen Geldhauses in den Skandal heruntergespielt hatte. In dem Fall geht es auch um fragwürdige Zahlungen mit Bezug zu Kinderhandel und Kinderpornografie.

SN/APA (AFP/Archiv)/WILLIAM WEST Westpac-Boss Brian Hartzer tritt ab