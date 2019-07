George Osborne will angeblich neuer IWF-Chef werden

Nach der Nominierung von IWF-Chefin Christine Lagarde als Präsidentin der EZB strebt offenbar der britische Ex-Finanzminister George Osborne ihr Amt an. Mehrere britische Zeitungen berichteten am Donnerstag unter Berufung auf Freunde Osbornes, er halte sich selbst für einen Kandidaten, der mit der Unterstützung der britischen, der US- und der chinesischen Regierung rechnen könne.

SN/APA (AFP/Archiv)/JUSTIN TALLIS Angebliches Interesse von Osborne als IWF-Chef