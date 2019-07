Geplatzte deutsche Pkw-Maut: Minister legt Verträge offen

Im Streit um die geplatzte Pkw-Maut in Deutschland will Verkehrsminister Andreas Scheuer mit der Offenlegung von Verträgen mit den eigentlich vorgesehen Betreibern - darunter die österreichische Kapsch TrafficCom - in die Offensive kommen. Das Ministerium veröffentlichte am Freitag mehr als 2.650 Seiten zur Erhebung der geplanten Maut, die bisher nur Bundestagsabgeordnete lesen durften.

SN/APA (dpa)/Lisa Ducret Deutscher Verkehrsminister Andreas Scheuer geht in die Offensive