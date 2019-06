Gericht erkennt Ferrari-Modell 250 GTO Kunstwerk-Status zu

Der Spitzenwagen des italienischen Luxusautobauers Ferrari, das Modell 250 GTO, ist ein Industriedesign-Kunstwerk, steht daher unter dem Schutz des Urheberrechts und muss dementsprechend vor Plagiaten geschützt werden. So urteilte ein Gericht in Bologna aufgrund eines Antrags Ferraris zum Schutz des Designs des Ferrari 250 GTO vor Plagiaten, wie italienische Medien am Freitag berichteten.

SN/APA (FOTO FERRARI PRESS OFFICE/F Legendärer Ferrari 250 GTO