Gericht erlaubt Flugbegleiter-Streik bei Lufthansa

Die Flugbegleiter der AUA-Mutter Lufthansa dürfen wie geplant am Donnerstag und Freitag streiken. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte die Einstweilige Verfügung der Fluggesellschaft gegen den angekündigten 48-Stunden-Streik der Gewerkschaft UFO am Mittwoch ab. Sie nehme die Entscheidung des Arbeitsgerichts "mit Bedauern zur Kenntnis" und kündigte Berufung an, so die Lufthansa.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Die Flugbegleiter dürfen streiken