Gericht lehnt erneut Freilassung von Automanager Ghosn ab

Der in Japan angeklagte Ex-Topmanager des Renault-Partners Nissan, Carlos Ghosn, bleibt weiter in Untersuchungshaft. Das Bezirksgericht in Tokio wies am Dienstag einen erneuten Antrag seines Anwalts auf Freilassung gegen Kaution ab. Ghosn hat kürzlich vor Gericht jegliches Fehlverhalten abgestritten.

SN/APA (AFP)/TORU YAMANAKA Ghosn bleibt weiter in Untersuchungshaft