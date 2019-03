Gericht untersagt Ghosn Teilnahme an Nissan-Sitzung

Ein japanisches Gericht hat dem ehemaligen Automanager Carlos Ghosn die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung des Herstellers Nissan untersagt. Ghosn habe darum gebeten, an der am Dienstag stattfindenden Sitzung teilzunehmen, jedoch "keine Erlaubnis" dafür erhalten, teilte das zuständige Gericht in Tokio am Montag mit.

SN/APA (AFP)/BEHROUZ MEHRI Anwalt von Ghosn rechnete "nicht mit solch einer Gegenwehr"