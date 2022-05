Gespräch mit einem Cyborg: Wie lebt es sich als Mensch-Maschine?

Neil Harbisson kann Farben hören, seit eine implantierte Antenne aus seinem Kopf wächst. Ein Gespräch über die Verschmelzung mit Technik und den Klang Salzburgs.

Seine Welt ist seit Geburt an grau. Schuld daran ist eine seltene Krankheit namens Achromatopsie. Seit 18 Jahren kann Neil Harbisson Farben aber hören: Damals wurde eine Antenne mit integriertem Farbsensor in einer speziellen Operation direkt mit seinem Hinterkopf verbunden. Der spanisch-britische 39-Jährige gilt als erster staatlich anerkannter Cyborg und kämpft für die Rechte von Menschmaschinen. Er war vor Kurzem in Salzburg auf der Innovationsmesse Salz21 zu Gast.

Wie fühlt es sich an, mit einer Antenne verbunden zu ...