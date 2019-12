Gewerkschaft UFO droht mit weiterem Streik bei Lufthansa

Die Flugbegleitergewerkschaft UFO droht im festgefahrenen Tarifstreit mit der AUA-Mutter Lufthansa mit weiteren Streiks bei der Airline. Kurzfristige Aufrufe zum Arbeitskampf seien jederzeit möglich, sagte ein Vertreter der Gewerkschaft am Sonntagabend in Frankfurt. Die Gespräche am Wochenende hätten keine Lösung gebracht. An den Weihnachtsfeiertagen wolle UFO jedoch auf Streiks verzichten.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Silas Stein Es geht um den Lohn fürs Kabinenpersonal