Gewerkschaft UFO ruft zu Streik bei Lufthansa am Sonntag auf

Im Streit über Tarifverhandlungen ruft die Flugbegleitergewerkschaft UFO zu einem ersten Streik bei der AUA-Mutter Lufthansa am Sonntag in Frankfurt und München auf. Die Beschäftigten sollten am 20. Oktober zwischen 6.00 und 11.00 Uhr die Arbeit niederlegen, kündigte der stellvertretende UFO-Vorsitzende Daniel Flohr am Montag an.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Frankfurt und München sollen bestreikt werden