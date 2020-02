Gewinn bei Daimler sackte 2019 noch weiter ab

Der deutsche Autobauer Daimler ächzt unter Milliardenkosten und muss erneut einen drastischen Gewinneinbruch verkraften. Unter dem Strich blieben für 2019 gerade noch 2,4 Mrd. Euro übrig, teilte der Konzern am Dienstag in Stuttgart mit. 2018 war es noch dreimal so viel - und selbst da war das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis schon heftig eingebrochen.

Gewinn trotz guter Verkäufe stark geschrumpft