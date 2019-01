Ghosn: "In jeder anderen Demokratie wäre das nicht normal"

Im ersten Interview mit ausländischen Medien seit seiner Festnahme in Japan hat der Automanager Carlos Ghosn die japanische Justiz scharf attackiert. "In jeder anderen Demokratie wäre das nicht normal", sagte Ghosn am Donnerstag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP und der französischen Zeitung "Les Echos". Ghosn hatte sich zuvor vergeblich um eine Freilassung auf Kaution bemüht.

SN/APA (AFP)/ERIC PIERMONT Ghosn fühlt sich verraten