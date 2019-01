Ghosns Anwalt beantragte erneut Freilassung auf Kaution

Der Anwalt des in Japan in Untersuchungshaft sitzenden Ex-Verwaltungsratchefs des Renault-Partners Nissan, Carlos Ghosn, fordert erneut eine Freilassung auf Kaution. Er reichte am Freitag beim Bezirksgericht in Tokio einen entsprechenden Antrag ein. Das Gericht hatte Ghosn schon zuvor eine Entlassung aus dem Gefängnis verweigert, einen Einspruch dagegen lehnte das Gericht erst am Donnerstag ab.

SN/APA (AFP)/PATRICIA DE MELO MOREI Ghosn wurde wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen