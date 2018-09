Globalisierungskritiker besetzten Frankfurter Paulskirche

Globalisierungskritiker haben am Samstag die Paulskirche in Frankfurt besetzt. Rund 50 Aktivisten versammelten sich in der Kirche und entrollten Plakate. Eine Aufschrift lautete: "Her mit der Demokratie!" Am Nachmittag wollten sie dort eine Podiumsdiskussion veranstalten, wie das globalisierungskritische Netzwerk Attac mitteilte.

SN/APA (DPA)/Boris Roessler Rund 50 Attac-Mitglieder nehmen an der Aktion teil