GM schließt Werk in Südkorea und plant weitere Schritte

Der US-Autohersteller General Motors (GM) schließt wegen ungenügender Auslastung im Frühjahr eines seiner vier Werke in Südkorea. Die Kapazität der Anlage in Gunsan sei in den vergangenen drei Jahren bei lediglich etwa 20 Prozent gelegen, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. Die Kosten für die Schließung bezifferte GM auf 850 Mio. Dollar (693,14 Mio. Euro).

SN/APA (AFP/Getty)/BILL PUGLIANO Schlie§ung kostet 850 Millionen Dollar