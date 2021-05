Gold im monetären Klimawandel

Corona lässt die Staatsschulden explodieren, das könnte die Inflation befeuern. Und das könnte auch die Rolle von Gold neu definieren.

Der Goldpreis gab zuletzt kräftige Lebenszeichen von sich. In der Vorwoche kletterte der Preis für die Unze Feingold an der Londoner Börse auf 1910,27 Dollar - was 1557,6 Euro entspricht. Seit April bewegt sich das Edelmetall damit in Richtung seiner Höchststände. Im Sommer 2020 hatte die Unze Gold mit 2075 US-Dollar ihren historisch höchsten Wert erklommen.

Anleger hätten Gold als Sachwert wiederentdeckt, sagt Steffen Orben, Chef der Deutsche Börse Commodities GmbH, die Xetra-Gold ausgibt, ein Wertpapier, das den ...