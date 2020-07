Goldpreis steigt erstmals seit 2011 über 1.800 Dollar

Der Goldpreis hat zum ersten Mal seit dem Jahr 2011 die Marke von 1.800 Dollar übersprungen. An der Börse in London wurde eine Unze am Mittwochvormittag zum Preis von 1.800,86 Dollar (1.595,09 Euro) gehandelt. Angesichts der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus gilt Gold als sichere Anlage in Krisenzeiten.

SN/APA (Archiv/dpa)/Sven Hoppe Gold als sichere Anlage in schwierigen Zeiten