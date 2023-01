Google, Apple und Co: Wie man die historisch einzigartige Macht der Tech-Giganten brechen kann

Trotz Absturz an der Börse: Google, Apple, Amazon, Microsoft & Meta beherrschen die digitale Welt. Einzigartig ist ihr Geschick, das eigene Reich vor Konkurrenz abzuschotten. Dazu kommt die Gutgläubigkeit, mit der wir ihnen all unsere Daten schenken.

Viktoria Robertson forscht zu Kartellrecht und Digitalisierung und ist Professorin an der WU Wien und der Uni Graz. Ein Gespräch über die Verführungskunst der Big-Tech-Konzerne und warum wir uns alle so leichtgläubig verführen lassen. Aber wohin führt das? Endet Unterhaltung in Fremdsteuerung?

Wie stark dominieren die Big Tech unseren Alltag? Die großen Digitalkonzerne haben ihre Marktmacht über die Jahre massiv ausgebaut. Das zeigen allein die über 800 Unternehmensübernahmen, die sie im vergangenen Jahrzehnt getätigt haben. Das konzentriert die ...