Google-Chef verspricht Maßnahmen gegen sexuelle Übergriffe

Google-Chef Sundar Pichai hat angesichts weltweiter Proteste von Mitarbeitern gegen sexuelle Übergriffe in dem Unternehmen weitere Maßnahmen in Aussicht gestellt. "Es werden konkrete Schritte folgen", sagte Pichai am Donnerstagabend laut "New York Times". Die Organisatoren der Proteste warfen der Konzernleitung vor, nicht energisch genug gegen sexuelle Übergriffe vorzugehen.

SN/APA (AFP)/STEPHANIE KEITH Sundar Pichai kündigte konkrete Schritte an