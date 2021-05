Google muss in Italien über 100 Mio. Euro Strafe zahlen

Google muss in Italien ein Bußgeld in Millionenhöhe zahlen. Die Kartellbehörde kündigte am Donnerstag an, sie werde den Internetgiganten wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung mit einer Geldstrafe von mehr als 100 Millionen Euro belegen. Demnach wird das Bußgeld in Höhe von 102,08 Mio. Euro verhängt, weil Google die Smartphone-App eines Konkurrenten, die das Aufladen von Elektrofahrzeugen anbietet, nicht auf seiner Plattform Google Play anbieten will.

SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD Das Logo von Google

Laut einer Untersuchung der italienischen Regulierungsbehörde hat Google die Verwendung der vom italienischen Energieriesen Enel entwickelten App für das Android-System "nicht autorisiert". Der Ausschluss der App von der Google-Play-Plattform dauere bereits seit zwei Jahren an. Die italienische Anwendung konkurriert mit der Google-Maps-Anwendung des Unternehmens, ermöglicht aber bisher nur die Suche nach Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Die Enel-App hingegen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für das Laden von Elektrofahrzeugen an, die von der Suche nach einer Ladestation über die Verwaltung des Ladevorgangs bis hin zur Buchung einer Station reichen.