Google will andere Suchmaschinen in Android zahlen lassen

Google will konkurrierende Suchmaschinen bezahlen lassen, wenn Nutzer sie bei der Einrichtung von Android-Geräten als Alternative auswählen. Der Internetkonzern kündigte am Freitag ein Auktionsverfahren als Lösung für den Vorwurf unfairen Wettbewerbs der EU-Kommission an.

SN/APA (AFP)/ALASTAIR PIKE Google reagiert auf Vorwürfe der EU-Kommission