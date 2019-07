Greenpeace protestiert bei Amazon gegen Retouren-Vernichtung

40 Greenpeace-Aktivisten protestierten auch Montagfrüh noch gegen die Vernichtung zurückgesandter neuer Waren beim Online-Händler Amazon. Sie waren am Sonntagabend auf das Gebäude in Winsen im niedersächsischen Landkreis Harburg geklettert. Aus Versandkartons wurde ein 27 Meter langer Schriftzug "Für die Tonne" errichtet. Anlass für den Protest ist der Amazon-"Prime Day" am Montag und Dienstag.

SN/APA/dpa/Georg Wendt Greenpeace beanstandet die Wegwerf-Kultur vom Online-Riesen Amazon