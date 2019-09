Griechische Wirtschaft wächst kräftig

Die griechische Wirtschaft hat im zweiten Quartal spürbar an Fahrt gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni stieg um 0,8 Prozent zum Vorquartal und damit so kräftig wie seit Mitte 2018 nicht mehr, wie das nationale Statistikamt Elstat am Mittwoch mitteilte. Anfang 2019 hatte es nur ein Plus von 0,2 Prozent gegeben.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Karl-Josef Gute Wirtschaftsnachrichten aus Griechenland