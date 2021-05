Gros der Italiener plant Ferien im eigenen Land

Eine große Mehrheit der Italiener will heuer im Sommer in der Heimat urlauben. Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Demoskopika wollen 87 Prozent der Italiener im eigenen Land die Ferien verbringen. 11 Prozent planen, in einem anderen europäischen Land zu urlauben. Nur 2 Prozent haben vor, eine internationale Destination außerhalb Europas zu bereisen.

SN/APA/AFP/VINCENZO PINTO Wegen Corona leerer Strand in Jesolo im vorigen Jahr

Die Zahl der Italiener, die im Ausland urlauben wollen, ist gegenüber dem Pandemiejahr 2020 gestiegen. Damals wollten lediglich knapp 8 Prozent der Befragten ins Ausland reisen, ergab die Umfrage. Wegen der Wirtschaftskrise und der Ungewissheit rund um die Pandemie wird sich lediglich jeder zweite Italiener einen Urlaub gönnen, der durchschnittlich circa eine Woche dauern wird. Obwohl die Italiener mehrheitlich einen Urlaub am Meer bevorzugen, sind auch kleinere Ortschaften am Land und in den Bergen gefragt. Schwere Rückgänge bei den Sommerbuchungen meldeten dagegen Großstädte wie Rom, Florenz und Venedig trotz der kulturellen Attraktionen dort.