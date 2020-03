Großauftrag für Infineon: 38 Millionen Chips für Beatmungsgeräte

Der deutsche Chiphersteller hat einen Großauftrag an Land gezogen. 38 Millionen Chips für Beatmungsgeräte soll das Unternehmen zum Kampf gegen das Coronavirus liefern. Ein Großteil davon wird in Villach hergestellt.

Im Zuge der Coronakrise stieg mit einem Mal die Nachfrage an medizinischen Geräten. Für den deutschen Chiphersteller Infineon mit Sitz in Neubiberg bei München ergab sich dadurch ein Großauftrag. Das Unternehmen, das seit mehr als 20 Jahren in der Halbleiterindustrie tätig ist, soll in den nächsten drei bis sechs Monaten 38 Millionen Chips liefern. Auftraggeber sei ein weltweit führender Produzent von Beatmungsgeräten, mehr wollte die Sprecherin des Unternehmens am Freitag nicht preisgeben.

Österreich spielt dabei eine wichtige Rolle. In Villach befindet sich die Chip-Produktion sowie Forschung und Entwicklung. Ende des Geschäftsjahrs 2019 arbeiteten bei Infineon Austria 4.600 Menschen.

Finanziell gehe es für das Unternehmen bei dem Aufrtrag um ein Volumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Wie viele Geräte sich mit den Chips bauen lassen, sagte die Sprecherin nicht. Es werden aber mehrere pro Gerät verwendet.

Der aktuelle Auftrag dürfte nicht der einzige bleiben: "Wir erleben derzeit eine Hinwendung hin zu medizintechnischen Geräten", sagte Vorstandsmitglied Helmut Gassel. Namen nannte Infineon nicht. Der Konzern sieht sich als Weltmarktführer bei Leistungshalbleitern. Man sei froh, damit "zur Bewältigung der Krise beitragen zu können", sagte Gassel.

