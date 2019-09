Großbritannien will 135.300 Thomas-Cook-Urlauber zurückholen

Nach der Insolvenz von Thomas Cook will Großbritannien 135.300 britische Touristen in den kommenden 13 Tagen nach Hause fliegen. Am Montag seien bereits 14.700 gestrandete Urlauber zurückgeholt worden, teilte die Flugbehörde in London mit. Zusammen mit der Regierung und Luftfahrtkonzernen arbeite man rund um die Uhr an den Notfallplänen, um die größte Rückholaktion in Friedenszeiten zu stemmen.

SN/APA (AFP)/ERIKA SANTELICES Notfallpläne sollen Rückholaktion ermöglichen