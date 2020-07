Große Airlines fordern EU-USA-Luftverkehr wieder aufzunehmen

Die Chefs großer Fluggesellschaften drängen darauf, den Luftverkehr zwischen den USA und Europa wieder in Gang zu bringen. Die Antwort auf die Corona-Pandemie benötige weiterhin eine Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Bürgern und Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks, heißt es in einem offenen Brief der Gesellschaften United, American Airlines, Lufthansa und International Airlines Group.

SN/APA (AFP)/DANIEL SLIM Transatlantik-Flüge bald wieder möglich? Das hoffen die Airlines