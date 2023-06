Große EU-Länder wollen bei Rohstoffen enger kooperieren

Deutschland, Frankreich und Italien wollen ihre Kooperation im Bereich von Rohstoffen intensivieren. Das teilten die jeweiligen Wirtschaftsminister dieser großen EU-Staaten am Montag nach einem Treffen in Berlin mit. Eine Arbeitsgruppe der drei Länder zu kritischen Rohstoffen wurde eingerichtet. Der Fokus liegt auf der nachhaltigen Versorgung, Weiterverarbeitung sowie dem Recycling.

"Eine bessere Diversifizierung unserer Rohstoffversorgung ist Wirtschaftssicherheit. Engere Rohstoffkooperationen sind Wirtschaftssicherheit", sagte Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck. Laut Bruon Le Maire aus Frankreich soll etwa über gemeinsame Bevorratung und gemeinsamen Einkauf gesprochen werden.

Der Italiener Adolfo Urso betonte: "Italien, Deutschland und Frankreich machen einen erheblichen Teil der Wirtschaft der Union aus und teilen sich in vielen Sektoren Wertschöpfungsketten." Man wolle bei kritischen Rohstoffen nicht in eine Abhängigkeit von China geraten. Weitere Treffen seien in Rom zu digitalen Technologien und in Paris zu grünen Technologien geplant.

Europa ist bei vielen Rohstoffen extrem abhängig von China und will dies zügig ändern. Die drei Länder sollen deswegen nun konkrete Maßnahmen identifizieren. In einer Erklärung dazu hieß es, es gehe vor allem um Lithium, Nickel, Seltene Erden, Gallium und Wolfram. Diese seien beispielsweise zur Produktion von Solarzellen und Windturbinen wichtig. Auch Aluminium sollte zur Liste kritischer Rohstoffe hinzugefügt werden.