Großer Andrang bei VW-Betriebsversammlung in Wolfsburg

Großer Andrang bei der VW-Betriebsversammlung: Es sei deutlich voller als normalerweise, hieß es am Mittwoch in Teilnehmerkreisen in Wolfsburg. Die Halle 11 im Stammwerk müsse geschlossen werden, viele Menschen verfolgten das Geschehen von draußen über Bildschirme. Bis zu 20.000 Mitarbeiter wurden erwartet. Ebenfalls im Publikum: der nach dem Abgasskandal eingesetzte US-Aufseher Larry Thompson.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Tausende bei VW-Betriebsversammlung erwartet