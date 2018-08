Großes Interesse an Investorenkonferenz zur Lira-Krise

Inmitten einer massiven Währungskrise in der Türkei stößt eine geplante Telefonkonferenz des Finanzministers mit ausländischen Investoren auf großes Interesse. Bis zum Mittwochabend hätten sich 3.783 Teilnehmer für die am Nachmittag angesetzte Veranstaltung mit Berat Albayrak registriert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.

Die Konferenz soll um 16 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) beginnen. Es hätten sich vor allem Investoren aus den USA, Europa und dem Nahen Osten angemeldet, hieß es in dem Bericht weiter. Wer die Teilnehmer sind, war am Morgen noch unklar.

Die Lira verliert schon seit Monaten an Wert, aber der Streit mit den USA um das Schicksal des in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson hatte sie Freitag und Montag auf neue Tiefststände abstürzen lassen. Die USA hatten am Freitag aus Frustration über mangelnde Fortschritte in der Brunson-Affäre Zölle für zwei türkische Produkte stark angehoben. Die Türkei schlug am Mittwoch mit gleich 22 Sanktionen gegen US-Produkte zurück.

Die Lira erholte sich etwas nach Notmaßnahmen der türkischen Zentralbank ab Montag sowie einem Angebot des Golfstaats Katar am Mittwoch, 15 Mrd. Dollar (13,2 Mrd. Euro) in der Türkei zu investieren.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat indessen nach eigenen Angaben weiter keine Anzeichen dafür, dass die Türkei in ihrer aktuellen Krise den Fonds um finanzielle Unterstützung bitten will. Das sagte eine IWF-Sprecherin am Donnerstag in Washington. Sie fügte hinzu, der IWF beobachte die Lage in der Türkei genau. Man habe das Land aufgefordert, gegen seine wirtschaftlichen Ungleichgewichte vorzugehen.

Quelle: Apa/Ag.