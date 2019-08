Hamburger Hafen wächst so stark wie seit Jahren nicht mehr

Der Hamburger Hafen hat nach Jahren der Stagnation wieder in den Vorwärtsgang geschaltet und ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Der Containerumschlag, der wichtigste Bereich des Hafens mit der höchsten Wertschöpfung, stieg um 7,5 Prozent auf 4,7 Millionen Standardcontainer (TEU), teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Donnerstag in Hamburg mit.

SN/APA (dpa)/Bodo Marks Nach jahrelanger Stagnation gibt es wieder kräftige Impulse