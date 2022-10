Vor 75 Jahren: Als das Feuerwerk der Globalisierung begann

1947 erfolgte ein Befreiungsschlag für den Welthandel. Damals wurde das GATT-Abkommen beschlossen, 1994 ging daraus die WTO hervor. Sie bilden bis heute das Fundament für den internationalen Austausch von Waren und Dienstleistungen.

Der Zweite Weltkrieg war noch in vollem Gang, als sich Vertreter von 44 Staaten bereits Gedanken über die Nachkriegsordnung in der Weltwirtschaft machten. Aus der berühmt gewordenen Konferenz von Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire im Juli 1944 gingen zwei Institutionen hervor, die bis heute eine maßgebliche Rolle in der Finanzwirtschaft und in der Entwicklungspolitik spielen - der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die später in Weltbank umbenannt wurde.

Schon damals war ...