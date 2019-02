Handelsgespräche China-USA werden in Washington fortgesetzt

Die USA und China wollen ihre Gespräche zur Beilegung ihres Handelsstreits einem Bericht zufolge in der kommenden Woche in Washington fortsetzen. Die Verhandlungen in Peking hätten zwar Fortschritte gebracht, die aber für einen Deal noch nicht ausreichten, berichtete die "South China Morning Post" am Freitag unter Berufung auf nicht näher genannte Insider, die mit den Verhandlungen vertraut seien.

SN/APA (AFP)/GREG BAKER Noch gibt es wenige Details über die neue Verhandlungsrunde