Handelsgespräche mit China laufen laut US-Finanzminister gut

Die Gespräche zwischen USA und China zur Beilegung des Handelsstreits kommen nach den Worten von US-Finanzminister Steven Mnuchin voran. Die Unterredungen liefen "so weit, so gut", sagte er am Mittwoch zu Reportern in Peking.

SN/APA (AFP)/GREG BAKER US-Finanzminister Steven Mnuchin in Peking