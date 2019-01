Handelsgespräche USA-China werden verlängert

Die ursprünglich nur bis Dienstag geplanten Handelsgespräche zwischen den USA und China sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. US-Unterhändler Steven Winberg sagte in Peking außerdem, die Gespräche seien bisher gut verlaufen. Details wurden zunächst nicht bekannt. Auch Präsident Donald Trump erklärte am Dienstag per Twitter, die Verhandlungen kämen gut voran.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Die Gespräche sollen gut verlaufen, so der Präsident auf Twitter