Handelskonflikt - US-Bauern bekommen 16 Milliarden Dollar

Die unter dem Handelsstreit mit China leidenden US-Bauern bekommen ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 16 Mrd. Dollar (14,4 Mrd. Euro). Das kündigte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag an.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Auch US-Bauern leiden unter Handelsstreit mit China