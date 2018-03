Handelsputsch im Weißen Haus

Donald Trump riskiert mit seinen Strafzöllen einen Handelskrieg. Seine "Amerika-First"-Politik trifft die Alliierten der USA härter als China. Wirtschaftsberater Cohen droht mit Rücktritt.

"Chaos" - mit diesem Wort beschreiben Insider, die Stimmung im Weißen Haus nachdem Trump seine protektionistischen Instinkte im Alleingang in praktische Politik umsetzte. Die angekündigten Strafzölle in Höhe von 25 Prozent für Stahl und 10 Prozent für Aluminium kamen so überraschend, dass sie selbst Wirtschaftsberater Gary Cohen und Stabschef John Kelly auf dem falschen Fuß erwischten.

Auf das Durcheinander angesprochen, erklärte Kelly halb scherzhaft, halb ernst, "Gott hat mich bestraft". Eine Anspielung auf seinen Umzug aus dem Heimatschutzministerium in das Weiße Haus, in dem er für Ordnung sorgen sollte. Stattdessen musste der Viersterne-General hilflos mitansehen, wie der Handelsbeauftragte Peter Navarro und Handelsminister Wilbur Ross eine Art handelspolitischen Putsch inszenierten.

Navarro und Ross hatten Trump nahegelegt, im Namen der Nationalen Sicherheit Strafzölle zu verhängen. Hinter dem Rücken von Wirtschaftsberater Cohen, der ein überzeugter Freihandelsvertreter ist, luden sie am Donnerstag Vertreter der Stahl- und Aluminium-Industrie ins Weiße Haus ein.

Das als "Zuhör-Runde" deklarierte Treffen Trumps mit den Industrievertretern entpuppte sich als Kulisse für die völlig unerwartete Bekanntgabe der Strafzölle. Der Präsident nahm eine Reporterfrage zum Anlass, Zölle anzukündigen, "die für eine lange Zeitspanne gelten werden".

Am Freitag bekräftigte der Präsident via Twitter in Großbuchstaben, seine Weltsicht, die stärker von alten als von neuen Industrien geprägt ist. "WENN SIE KEINEN STAHL HABEN, DANN HABEN SIE KEIN LAND." Drei Stunden vorher im frühen Morgengrauen postulierte Trump, "Handelskriege sind gut und leicht zu gewinnen".

Damit folgt Trump seinen Instinkten, die ihn schon in den 80er Jahren ganzseitige Zeitungsanzeigen gegen den Freihandel schalten ließen. Befürchtet wird nun, dass er sich nun auch bei dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA sowie dem Handelsvertrag mit Nordkorea über den Rat von Experten hinwegsetzt.

Die US-Medien berichten, Wirtschaftsberater Cohen denke darüber nach, seinen Rücktritt einzureichen. Trump ließ die Details der für kommende Woche angekündigten Implentierung der Strafzölle offen. Sollte es bei den bekannten Umrissen bleiben, träfen die Strafzölle ausgerechnet Amerikas Verbündete am Härtesten. Die drei größten Stahlimporteure der USA sind Kanada, Brasilien und Südkorea.

Kanada und die Europäische Union werden die Welthandelsorganisation einschalten und erwägen Gegenmaßnahmen. Die Europäische Stahlproduzenten könnten bis zur Hälfte ihrer Stahlexporte in die USA verlieren. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel dürfte in ihrem Telefonat mit Trump die Warnung vor den Konsequenzen eines Handelskriegs dargelegt haben.

In den USA selbst fürchten Firmen, die Stahl- und Aluminiumprodukte kaufen - von Bierdosen bis Stahlträgern - höhere Preise. Die negativ betroffenen Unternehmen beschäftigen 80 Mal soviel Arbeitnehmer wie die geschützte Industrie.

Experten sagen, viel gravierender sei der befürchtete Dominoeffekt eines Handelskriegs. Der republikanische Senator Orrin Hatch, dessen Komitee für Handelsfragen zuständig ist, kommentierte Trumps Entscheidung trocken. "Ich denke, das war kein weiser Schritt."