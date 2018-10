Handelsstreit - Trump und Xi treffen sich bei G-20-Gipfel

US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping wollen sich in wenigen Wochen am Rande des G-20-Gipfels in Argentinien treffen - inmitten des erbitterten Handelsstreits beider Länder. Das kündigte Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow am Dienstag in Washington an.

SN/APA (AFP)/NICOLAS ASFOURI Chinas Präsident Xi Jinping