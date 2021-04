Hat die Banane noch Zukunft?

Ein hochinfektiöser Pilz bedroht die weltweit meistgehandelte Frucht. In Herkunftsländern fürchten Hunderttausende um ihre Existenz.

In der Vorwoche schlugen die Landwirtschaftsbehörden in Peru Alarm: In der Region Piura im Nordwesten des Landes ist erstmals auch in Peru die Pflanzenkrankheit Tropical Race 4 (TR4) bestätigt worden. Was folgt, ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Betroffene Plantagen werden gerodet, landesweit strenge Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen umgesetzt.

Nicht nur die Herkunftsländer, auch die internationalen Fruchtgiganten wie Fresh Del Monte haben die Pflanzenkrankheit längst als ernsthafte Bedrohung erkannt. Millionen werden in die Forschung gesteckt, um resistente Sorten - ...