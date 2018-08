Hauptsache, schnell!

13 Milliarden Euro: Noch nie gaben die Österreicher so viel für Essen außer Haus aus. Der Wirt ums Eck hat davon wenig. Der Wunsch, schnell und billig den Hunger zu stillen, führt zu einem Boom der Systemgastronomie - und zur Abhängigkeit davon.

Kochen liegt im Trend. Im Fernsehen sind Kochshows seit Jahren Quotenbringer, auch im Netz zählen Food-Blogger zu den großen Stars, und trendige Cake Pops scheinen einen wahren Boom beim Selberbacken auszulösen. "Der Schein aber trügt", sagt Marktforscher Andreas Kreutzer. "In der Kür gibt es beim Kochen einen regelrechten Boom, das Pflicht-Kochen aber wird immer weniger." Das bedeutet: Ein Mal in der Woche für Freunde oder Familie aufzukochen gilt als schick. Die Zeiten, in denen in jeder Familie mittags das selbst gekochte Essen auf dem Tisch stand, sind aber vorbei. "Nur noch ein Drittel der Haushalte zählt drei oder mehr Personen", sagt Kreutzer. Und Singles kochen noch weniger als berufstätige Mütter und Väter.