Haus von Ex-Renault-Chef Ghosn bei Paris durchsucht

Das Haus des Ex-Renault-Chefs Carlos Ghosn in der Nähe von Paris ist Berichten zufolge am Donnerstag durchsucht worden. Grund hierfür sind offenbar Ermittlungen zur Finanzierung seiner Hochzeit im Schloss Versailles. Demnach waren Mitarbeiter der Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption sowie Finanz- und Steuerdelikten in der Gemeinde Etang-la-Ville im Einsatz.

Weiteres Ungemach für den früheren Top-Manager