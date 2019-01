Haushaltssperre kostete USA offenbar elf Milliarden Dollar

Durch die fünfwöchige Haushaltssperre in den USA ist die Wirtschaft des Landes nach Schätzung von US-Experten im Volumen von etwa elf Milliarden Dollar (9,6 Milliarden Euro) geschwächt worden. Dies ist rund doppelt so viel wie die Summe von 5,7 Milliarden Dollar, die Präsident Donald Trump für seine Mauer an der Grenze zu Mexiko verlangt.

SN/APA (AFP)/ALEX EDELMAN Trump beendete den Shutdown am Freitag