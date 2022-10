Heathrow überlegt Passagier-Obergrenze zu Weihnachten

Der wichtigste britische Flughafen London-Heathrow schließt eine erneute Obergrenze für Passagiere nicht aus. Die seit Monaten geltende Höchstzahl von 100.000 abreisenden Fluggästen pro Tag laufe am 31. Oktober aus, teilte der Airport am Mittwoch mit. "Falls nötig" könnten solche Maßnahmen aber "an einigen wenigen Tagen mit großer Nachfrage vor Weihnachten" wieder eingeführt werden.

SN/AP Ein Archivbild von Flugzeugen am Flughafen Heathrow.

Dafür wolle der Flughafen mit den Airlines "einen sehr zielgerichteten Mechanismus vereinbaren", hieß es weiter. "Dies würde die Nachfrage in weniger geschäftsreichen Zeiten fördern, die Stoßzeiten schützen und Flugausfälle wegen Ressourcendrucks vermeiden." Heathrow hatte das Passagierlimit im Juli eingeführt, die Airlines strichen daraufhin tausende Flüge. Der Airport begründete den Schritt mit fehlenden Mitarbeitern, besonders bei der Bodenabfertigung. Das hatte zu langen Wartezeiten und Flugabsagen in letzter Sekunde geführt. Auch jetzt sucht der Flughafen noch bis zu 25.000 Arbeitskräfte für alle Bereiche. Dies sei eine gewaltige logistische Aufgabe. Großbritanniens größter Flughafen Heathrow ist nach roten Zahlen in den ersten neun Monaten skeptisch für die Zukunft. "Der Gegenwind einer globalen Wirtschaftskrise, der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen von Covid-19 bedeuten, dass wir über Jahre kaum die Nachfrage der Vor-Pandemie-Zeiten erreichen werden außer in Spitzenzeiten", teilte der Londoner Airport am Mittwoch mit. Die Gesamtpassagierzahlen werden heuer wohl zwischen 60 und 62 Millionen liegen, was um ein Viertel weniger wäre als im Vor-Corona-Jahr 2019. In den ersten neun Monaten fuhr der Flughafen einen Verlust von 442 Mio. Pfund (507 Mio. Euro) ein.